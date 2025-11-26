Fecha 16: Este fue el tiempo efectivo de juego de cada

La Unafut compartió este miércoles el tiempo efectivo de juego de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2025.

La organización informó que "la Unafut continuará invirtiendo en herramientas, tecnologías y procesos que permitan fortalecer el fútbol costarricense".



José Carlos Loaiza, director ejecutivo de Unafut, indicó que se desea apostar por el análisis de datos para la toma de decisiones.



Además, esto es un esfuerzo se realiza en conjunto con la Federación Costarricense de Fútbol, a través de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.



“Este proyecto tiene como eje principal buscar formas para que el fútbol nacional y formativo cuente con mayor tiempo efectivo. Hemos visto partidos con grandes resultados con más del 62% de tiempo efectivo y hacia esa tendencia queremos dirigirnos”, comentó Osses.

