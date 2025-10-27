Fecha 15: Este es el horario de los juegos

La Unafut anunció los horarios para la jornada 15 del Apertura 2025.

El primer cruce se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, cuando Sporting FC reciba a Herediano en el Ernesto Rohrmoser.

El sábado, Puntarenas será local en el Lito Pérez para medirse ante Pérez Zeledón (6 p. m.), mientras que Guadalupe FC jugará en casa frente a Saprissa, a partir de las 8 p. m.

El domingo 2 de noviembre, a las 11 a. m., Cartaginés recibirá a San Carlos, y cerrarán la jornada, desde las 7 p. m., Liberia ante Alajuelense.