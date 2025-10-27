Nacional
Fecha 15: Este es el horario de los juegos
Alajuelense busca defender el liderato una jornada más.
La Unafut anunció los horarios para la jornada 15 del Apertura 2025.
El primer cruce se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, cuando Sporting FC reciba a Herediano en el Ernesto Rohrmoser.
El sábado, Puntarenas será local en el Lito Pérez para medirse ante Pérez Zeledón (6 p. m.), mientras que Guadalupe FC jugará en casa frente a Saprissa, a partir de las 8 p. m.
El domingo 2 de noviembre, a las 11 a. m., Cartaginés recibirá a San Carlos, y cerrarán la jornada, desde las 7 p. m., Liberia ante Alajuelense.