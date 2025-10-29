Fecha 15 del Apertura será clave para determinar las aspiraciones de varios equipos

El campeonato de la Primera División volverá a entrar en pausa para darle tiempo de trabajo a Miguel Herrera y a la Selección Nacional. La última fecha antes del parón, la jornada 15, será determinante para varios equipos que necesitan resultados positivos para mantener vivas sus aspiraciones.

Uno de los duelos más atractivos es el que cierra la jornada: Liberia recibe a Alajuelense este domingo a las 7 p. m.

Los liberianos, terceros en la tabla y con la necesidad de consolidar su lugar entre los cuatro primeros, se enfrentarán a un líder rojinegro que busca mantener el paso firme.

Los manudos llegan tras un exigente compromiso ante Olimpia por la Copa Centroamericana, con poco margen de descanso antes de trasladarse al Estadio Edgardo Baltodano.

Otro equipo con acción internacional fue el Cartaginés, que tras asegurar su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, intentará romper su mala racha como local cuando reciba a San Carlos el domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

En el Lito Pérez, Pérez Zeledón (quinto) y Puntarenas FC (sexto) se enfrentarán el sábado a las 7 p. m. con la intención de acercarse a los puestos de clasificación y aprovechar cualquier tropiezo de los brumosos.

Por su parte, el Herediano, que regresó al triunfo la jornada anterior, abrirá la fecha el viernes ante Sporting, obligado a seguir sumando para mantener vivas sus opciones de tricampeonato.

Finalmente, el Saprissa visitará a Guadalupe el sábado a las 8 p. m. Vladimir Quesada mantiene clara su meta: cerrar la fase regular en el primer lugar, algo que solo logrará si continúa presionando a Alajuelense en lo alto de la tabla.