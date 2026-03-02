Fecha 10: segunda vuelta del Clausura inicia con juego vital para Alajuelense

La décima jornada del Clausura inicia este martes y se extenderá hasta el jueves. La primera fecha de la segunda vuelta arranca con un partido clave para la Liga Deportiva Alajuelense.

Este martes, los manudos reciben en el estadio Alejandro Morera Soto al Club Sport Cartaginés. Sexto contra tercero en la tabla, pero los rojinegros necesitan empezar a sumar de tres, ya que se encuentran a siete puntos de la zona de clasificación.

Alajuelense acumula seis partidos sin ganar: empató uno y perdió los restantes. Además, existe incomodidad en el camerino.

El camino hacia el bicampeonato se le complica a la Liga, que tendrá al frente a un rival que ha mostrado regularidad durante el semestre.

Otro partido llamativo es el que cierra la fecha. El Deportivo Saprissa recibe a Sporting Fútbol Club, y los morados siguen sin perder bajo el mando de Hernán Medford.

La jornada