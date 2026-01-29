Febrero traerá rebaja en el precio de los combustibles

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó, este jueves, una nueva rebaja en el precio de los combustibles, que provocará una disminución generalizada a partir de febrero próximo.

Los más beneficiados con el ajuste serán los usuarios de Diésel, que tendrán una disminución de ₡29 por litro. En el caso de la gasolina Súper la rebaja será de ₡10 y en la Regular ₡18.

También habrá una rebaja en precio del gas licuado de petróleo (GLP). En el caso del cilindro de 25 libras (el más vendido), el costo será de ₡85 menos.

“Estos cambios son producto de la variación del precio en el mercado internacional, tomando como referencia las facturas de compra de los embarques para cada producto.

“Los precios internacionales varían por asuntos de oferta/demanda, situaciones geopolíticas, clima, guerra, entre otros”, dijo Aresep.

Con el ajuste, el litro de Diésel pasará de ₡541 a ₡512; el de Regular de ₡609 a ₡591 y el de Súper de ₡636 a ₡626.

Estos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

