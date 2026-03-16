Farmacias privadas venderán vacunas contra sarampión a partir de la próxima semana

Las farmacias privadas venderán vacunas contra el sarampión a partir de la próxima semana.

Así lo informó este lunes a Teletica.com el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, Massimo Manzi.

“En el sector privado se espera que esta semana llegue una importación al país y a partir de la próxima esten disponibles en farmacias privadas”, precisó.

La Cámara, que agrupa a casi 500 empresas del sector, entre farmacias, laboratorios, hospitales y clínicas privadas, no precisó el día en qué estarán disponibles las dosis.

La decisión de las empresas responde a la reaparición del virus en Costa Rica, que ahora registra dos casos activos luego de casi tres décadas sin reportes.

Teletica.com pudo corroborar este lunes, en un breve recorrido, que diferentes farmacias del país no cuentan con el fármaco, que comunmente es suministrado por la Caja Costarricense de Seguro Social como parte de su esquema básico de niños.