Familiares de 745 fallecidos en 2023 no cobraron casi ₡4.500 millones en seguros

Los familiares de 745 personas que perdieron la vida en 2023 en un accidente de tránsito dejaron de cobrar ₡4.470 millones al Instituto Nacional de Seguros (INS) por concepto del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA).

La cifra la ofrece la Superintendencia General de Seguros (Sugese) a partir de los datos que le transmitió el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), al cierre del año anterior.

El cálculo es simple: la familia de cada persona fallecida en un accidente que involucra un vehículo con sus permisos al día tiene derecho a cobrar hasta ₡6 millones por esa muerte.

El año pasado se reportaron 922 muertes por accidentes de tránsito, pero solo se reclamaron 177 pólizas; es decir, apenas un 19%.

¿Por qué?

Según el superintendente Tomás Soley, ese escaso porcentaje de reclamos responde en su mayoría al desconocimiento que, 50 años después, persiste en las coberturas que obtienen todos los propietarios de automotores en el país cuando pagan su marchamo.

"¿Por qué la gente no tiene consciencia de qué es esto? Porque si usted no tuvo un accidente y no lo usa, no se dio cuenta, y si tiene un accidente, lo que históricamente ha sucedido es que llega una ambulancia y lo lleva, posiblemente, a un hospital de la CCSS.

“Ahí empieza la conversación compañía aseguradora – Caja, pero el lesionado no se da cuenta de eso, está ahí, si hay que operarlo se hace, se atiende, pero de todo esto el lesionado casi nunca se da cuenta porque nunca le pasan una factura de nada, solo sabe si se agota la cobertura de ₡6 millones y ahí regresa a la CCSS, pero si es del 80%-85% de los accidentes que sí cubre ese monto, el lesionado no sabe quién pagó ni cuánto costó, por ahí va el problema”, reconoce Soley.

El SOA ofrece tres coberturas: atención médica hasta por ₡6 millones, gastos por incapacidad temporal o permanente por otros ₡6 millones y, finalmente, indemnización por fallecimiento, también por ₡6 millones.

El superintendente reconoce que hay un subregistro o “subcobro” en los tres apartados, pero que la estadística no es fácil de obtener.

“A veces una persona tuvo un accidente, no va al hospital y días después se da cuenta de que las molestias persisten y se va para la Caja, ahí hay un ejemplo”, precisó Soley.

“Pero donde es más grave es en el caso de muerte, las estadísticas con las que se fundamentan las tarifas son las de reclamo de los seguros, pero es evidente que hay un subregistro en caso de muerte.

“Hay un tema de educación que trabajar, sin duda, las compañías aseguradoras deben hacer un esfuerzo adicional de informar porque estos montos pueden ser la diferencia entre caer en la pobreza extrema o poder estabilizar la economía a falta de un sustento”, añade.

Seguros más caros

El otro punto que la Sugese reconoce es que, si todos los propietarios supieran y utilizaran el SOA, las tarifas que hoy pagan todos los dueños de vehículos del país serían mucho más altas.

Por ejemplo, solo en 2023 se atendieron 40.439 accidentes, 4.663 más que en 2022, eso se tradujo en un gasto en prestaciones de ₡308.450 millones, ₡41.734 millones más que un año antes.

Ese monto no incluye esos casi ₡4.500 millones por indemnización de fallecidos ni todo el subregistro de atenciones o incapacidades.

“Las primas, efectivamente, serían más altas porque la usabilidad es mayor, esos ₡41 mil millones adicionales del año pasado serían ₡50 mil o ₡60 mil, pero para eso es el SOA, se creó en el año de 1973 para precisamente compensar el riesgo que todos los propietarios de un vehículo incorporan a la calle, a los transeúntes, y cómo reparar esos eventuales daños en lo más humano, en la parte de lesiones, lo más pronto posible”, dijo el superintendente.

Soley precisó que la Sugese no ha hecho un estudio sobre ese posible impacto porque es un escenario hipotético y, sin embargo, posible.