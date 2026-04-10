Familia vive angustia: niño traga moneda de ₡10 y es atendido de emergencia

Un pequeño vecino de Naranjo de Alajuela debió ser atendido de urgencia luego de ingerir una moneda de 10 colones. El hecho quedó en evidencia cuando su familia notó cambios en su comportamiento, sin imaginar que se trataba de un incidente de este tipo.

La madre, doña Stephanie, relató que al enterarse de lo ocurrido sintió una enorme preocupación y aseguró que su hijo “está vivo de milagro”.

Los médicos confirmaron que se trataba de un caso particular y lograron extraer la moneda mediante una endoscopia. Por fortuna, el niño ya se encuentra en su casa y en buen estado de salud.

Este hecho enciende las alertas sobre emergencias similares, que han registrado un aumento en los últimos días. Solo el año pasado, 102 niños fueron hospitalizados por ingerir cuerpos extraños: 63 en el esófago, 15 en el estómago y 24 en el tracto digestivo.

Entre los objetos que más provocaron emergencias destacan baterías, monedas y juguetes.