Familia venezolana camina, con una bebé en brazos, de Paso Canoas a San José

Por Álvaro Sánchez | 13 de octubre de 2022, 13:37 PM

Son unos 356 kilómetros los que comprenden el trayecto desde Paso Canoas, en la frontera con Panamá, y San José.

Sin embargo, esta considerable distancia no desanimó a la familia de venezolanos que aparece en el video adjunto, quienes tuvieron que optar por realizar el trayecto a pie tras agotar los mil dólares con los que salieron de su país en busca de una mejor vida.



Aseguran que hacer el trayecto a pie no fue una decisión que tomaron “por gusto”; fue la única opción disponible después de que agotaran todo su dinero cruzando la peligrosa Selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.



Lo mismo le ha ocurrido a cientos de otros migrantes que llegan a la frontera sur sin dinero y que, ante la obligación de desembolsar ₡9.000 por cada pasaje de bus para continuar con su recorrido, no cuentan con los fondos para asumir un gasto adicional para un trayecto que, con cada país que atraviesa, supone gastos adicionales.



La pequeña Misangely tiene apenas un año de edad, y en su corta vida ya ha vivido los peligros y el ambiente hostil y salvaje de la Selva del Darién.

Sin embargo, no se libró de las secuelas del trayecto. Su madre, Angeris Lorca, explica que la bebé está enferma, que tiene cuadros de vómito y altas temperaturas, pero que cuando fueron al EBAIS de Paso Canoas, les rechazaron la atención. Así las cosas, la familia ya suma cuatro días sin poder comer.



Hoy llegaron a las puertas de las instalaciones de la Policía de Fronteras en Golfito, en el llamado Kilómetro 35. Ahí, los oficiales le dieron alimento a la bebé y contactaron a la Cruz Roja, cuyos funcionarios determinaron que la bebé debía ser trasladada al Hospital de Golfito.



Ellos forman parte de uno de los grupos de venezolanos que atraviesan el territorio nacional esta semana y que representan el aumento pronunciado de estas migraciones en los últimos meses. De hecho, se sabe que la cifra de migrantes que cruzan Costa Rica semanalmente creció de 200 a 3.700 en las últimas semanas.



Encuentre más detalles en el video adjunto.