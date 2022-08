Familia tica celebra adopción de Fabricio: "Nuestro corazón es un vientre de amor"

23 de agosto de 2022, 10:38 AM

"El ADN no te hace familia, el amor sí", "nuestro corazón es un vientre de amor": con estas frases escritas en las ventanas del carro, la familia Montero Cubero celebró la adopción de su hijo, Fabricio.

Desde que doña Bellanira Cubero y su esposo, Luis Montero, se casaron, hace 16 años, siempre soñaron con tener muchos hijos. Por mucho tiempo lo intentaron, pero no tuvieron resultados positivos.

Ellos fueron a varias capacitaciones y llenaron los formularios para adoptar a un niño por medi del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), sin embargo, al final decidieron no continuar con el proceso.

Ya con las opciones agotadas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les ofreció hacerlos parte del programa de fertilización in vitro, a lo que dijeron que sí, aunque con ciertas dudas. Tres días antes de la primera cita, llegó el milagro que habían estado esperando.

"Una persona nos avisó que había una muchacha que quería dar al bebé en adopción y logramos contactarla. Ese día, hablamos con ella y fue muy bonito porque en el momento en que nos íbamos a despedir, yo le pedí que por favor me dejara tocarle la pancita con el bebé y me dijo que sí. Cuando me acerqué al vientre, le dije 'ya papá y mamá llegaron por vos' y bebé empezó a moverse dentro del vientre", contó la madre a Teletica.com.