Familia que murió enterrada por terraplén en San Ramón trabajaba en labores agrícolas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la niña y los dos adultos que murieron por un terraplén, la madrugada de este sábado en San Ramón, eran una familia que trabajaba en labores agrícolas.

Según las autoridades, los tres vivían en una casa ubicada dentro de la misma finca donde los adultos desempañaban el trabajo. Estaba ubicada cerca de una pendiente que, a eso de las once de la noche, cedió y cayó sobre la vivienda.

Los cuerpos fueron hallados a eso de las 4:00 a. m. dada la dificultad de las autoridades para poder trabajar en medio de la lluvia, el barro y la estructura colapsada. Tras el hallazgo, los cuerpos fueron sacados y llevados a una zona segura para su posterior traslado a Medicatura Forense.

Dadas las circunstancias en las que todo ocurrió, el OIJ todavía trabaja para identificar a las víctimas del incidente y la edad de cada uno de los fallecidos.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, tres de los ocupantes lograron salir por sus propios medios. La emergencia fue atendida mediante un operativo interinstitucional entre las unidades de Rescate Urbano de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.



