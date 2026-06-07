Familia pide ayuda para joven de Talamanca que requiere cirugía urgente para no quedar ciego

Un joven de Puerto Viejo de Talamanca, identificado como Joel Lewis, necesita recaudar con urgencia ₡2 millones para someterse a una cirugía ocular que le permita evitar la pérdida total de la vista.

Lewis, conocido en la comunidad por su espíritu emprendedor y por vender comida caribeña, comenzó a experimentar visión borrosa hace algunos días. Tras ser examinado por especialistas, se determinó que requiere una intervención quirúrgica en ambos ojos, cuyo costo es elevado.

Gracias a rifas, bingos, subastas y otras actividades, Joel logró reunir el dinero necesario para cubrir el procedimiento en uno de sus ojos. Sin embargo, aún necesita recaudar ₡2 millones adicionales para completar la operación en el otro ojo y salvar su visión.

El joven ha tocado múltiples puertas en busca de apoyo, pero hasta ahora no ha recibido la ayuda suficiente. Su familia y allegados hacen un llamado solidario a la población costarricense, reconocida por su espíritu de colaboración y buen corazón.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 8981-1018, a nombre de Joel Hause Lewis. “Manos que dan, nunca estarán vacías”, expresó la familia en su solicitud de ayuda.