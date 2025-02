Familia narra cómo encontraron a bebé en patio: "Estaba en una bolsa como si fuera basura"

Un hombre encontró debajo de su camión una recién nacida, quien aún tenía su cordón umbilical.

El hecho ocurrió a eso de las 5:00 a. m. en un predio en Mercedes Norte de Heredia. El conductor pensó que se trataba de unos gatos en una bolsa, pero al moverla se dio cuenta de que se trataba de una bebé (ver video adjunto de Telenoticias).

En ese momento, la esposa de Arce se da cuento de lo ocurrido y llama al Sistema de Emergencias 9-1-1. La niña ya tenía la piel morada y estaba muy fría, por lo que se cree que tenía varias horas de estar en esa condición.

​"Mi esposo me dijo, no venga mejor, entonces yo me devolví al 9-1-1. Me dijo al ratito que estaba vivo y se vino a traer un paño. La tenían en una bolsa negra como si fuera basura, es increíble que estas cosas pases en el país. Yo la alcé con una cobijita y me vine para la casa. La muchacha del 9-1-1 me decía que la flotara para calentarla y yo la abrazaba. Hasta que llegó la ambulancia para llevarse a bebé", explicó Shirley Orozco, vecina que ayudó a la bebé.