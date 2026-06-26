Familia denuncia que paciente adquirió bacteria esperando cirugía en hospital

La familia de Minor Gómez, un hombre que se mantiene internado en el hospital de Pérez Zeledón, denuncia que el paciente adquirió una bacteria mientras esperaba por una cirugía en el centro médico.

Su hija Angélica Gómez, dijo en Telenoticias que los médicos no habían operado al paciente porque, según les indicaron, no había campo en las salas de cirugía. De acuerdo con la mujer, Gómez adquirió una bacteria en la cama del hospital.

Tras esto, la familia dice que el paciente se mantiene aislado y, por ende, no puede recibir el procedimiento quirúrgico que espera desde mayo anterior.

Se pidió la versión del centro médico sobre el caso de este paciente, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

Más detalles en el video de Telenoticias.