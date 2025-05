Familia de víctima combatirá arresto domiciliario dado a hombre que mató a vecino en Escazú

La familia de Otoniel Orozco, el hombre asesinado a disparos por su vecino en un condominio en Guachipelín de Escazú, dará un combate legal a la resolución que sacó de prisión al responsable del crimen, mientras se recupera de una cirugía.

El representante de los allegados, Rodrigo Araya, confirmó a Teletica.com que hará lo posible por revertir la decisión tomada por el Tribunal Penal de Pavas, en San José.

Valga recordar que el imputado en el caso, de apellido Ramírez, recibió el beneficio de arresto domiciliario sin tobillera electrónica luego de que fuera intervenido quirúrgicamente.

La medida se da apenas en el quinto mes de una pena de 20 años de cárcel que le fue impuesta tras un proceso especial abreviado.



"Nosotros estamos completamente seguros de que esto va a provocar que este sujeto se fugue del país. Tiene los medios económicos para evadir la acción de la justicia; sin embargo, le fue cambiada a un sujeto condenado a 20 años una medida cautelar por arresto domiciliario sin ningún tipo de control y cuando no ameritaba el cambio en razón de que perfectamente podía, una vez operado, regresar a la cárcel, donde perfectamente pudo haber sido cuidado. El hecho de que en las cárceles no haya médicos suficientes para dar los cuidados, pues lógicamente no es una razón para que una persona se deje en libertad", señaló el jurista.

"Estamos seguros de que lamentablemente esto es un grave error y por supuesto que junto con la familia del fallecido lucharemos para revertir esta nefasta resolución", agregó.