Familia de tico desaparecido en México reclama inacción de Cancillería

La familia de César Herrera, un costarricense que lleva más de 40 horas desaparecido en México, reclama la inacción de la Cancillería de la República.



César de 39 años de edad desapareció el pasado viernes tras un operativo de la Fuerza Civil de México.

"Por el momento no se sabe nada de mi hermano, ya van más de 40 horas desde que mi hermano no aparece. Hemos tenido información de fuentes no oficiales de que lo han estado moviendo de delegación en delegación, la Fuerza Civil sabe que se equivocó y lo que creemos es que será una de dos: están viendo cómo lo desaparecen de manera definitiva y no han podido y la otra es que lo quieren inculpar de algún delito del que claramente no es culpable, él es una persona 100% inocente y una persona muy trabajadora", comentó su hermano, Jonathan Herrera.