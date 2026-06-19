Familia de niño con parálisis cerebral busca recaudar fondos para equipo ortopédico

Periodista: Paola Zamora.

Iker es un niño de 6 años que vive con parálisis cerebral espástica. A pesar de los retos que enfrenta en su movilidad, disfruta bailar, jugar y divertirse como cualquier otro menor.



Su familia impulsa una campaña para recaudar ₡385.000. El dinero permitirá adquirir un bipedestador, un aparato ortopédico que le ayudará a mantenerse de pie y favorecerá su desarrollo físico (ver video adjunto).



El menor ya ha pasado por tres cirugías. Además, en octubre será valorado para una nueva intervención médica. El procedimiento busca mejorar la posición de su cadera y de sus pies.



Sus familiares mantienen la esperanza de brindarle más herramientas para fortalecer su independencia y calidad de vida.



Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al número 6375-2612. La cuenta está a nombre de Kimberly Villalobos Elizondo.

