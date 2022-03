Familia de joven asesinada en Poás presentó denuncia formal

La familia de la joven asesinada en Poás, Alajuela, presentó la denuncia formal este lunes.



La mamá de Kassandra Sánchez Ballestero acudió a los Tribunales de Alajuela en compañía de su abogado, Grigory Chaves.

Este hecho ocurrió el domingo trasanterior: La joven de 19 años recibió un impacto de bala en el pecho cuando, al parecer, intervino en una discusión.

“Yo pido que esto no vuelva a pasar, hoy fue mi hija, mañana pueden ser las de muchas personas. Pido que por favor se haga justicia, sin violencia, que por favor el pueblo alce la voz. Es muy duro, no se le desea a nadie. Mi hija no era un objeto, era un ser humano con sentimientos, increíble. Luchó siempre por sus ideales, era una niña estudiosa y tenía aspiraciones. Ella siempre luchó por las injusticias, por eso murió así”, comentó Sonia Ballestero, mamá de la fallecida.