Familia de adulto mayor que murió por salmonela denuncia ante el Ministerio Público

La familia de un adulto mayor que falleció a raíz del brote de salmonela en Ciudad Colón presentó una denuncia para que las autoridades judiciales investiguen el caso.

La víctima fue identificada como Juan Castro, de 69 años.

El Ministerio de Salud confirmó que el adulto mayor murió debido a la intoxicación alimentaria registrada semanas atrás en Ciudad Colón.

Los familiares de don Juan solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación sobre lo ocurrido.

El hombre falleció tras sufrir complicaciones de salud provocadas por la infección de las bacterias salmonela y E. coli, que, según las autoridades, adquirió al consumir productos de un establecimiento comercial.

La familia también cuestiona la atención que recibió en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Don Juan murió el martes 19 de mayo en horas de la madrugada en el Hospital San Juan de Dios.