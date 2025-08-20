Familia confirma mejoría de tico hospitalizado en Brasil y habla sobre seguro de viaje

Mauricio, el costarricense que fue diagnosticado con pancreatitis aguda durante un viaje a Río de Janeiro en Brasil, muestra mejoría en su estado de salud. Así lo confirmó su esposa a través de redes sociales.

De acuerdo con el último parte médico compartido por su familia, los exámenes evidencian avances y el tico incluso inició una dieta suave desde este martes.

Un médico especialista en páncreas lo valoró y confirmó que está respondiendo bien al tratamiento y, si logra tolerar los alimentos sin complicaciones, podría recibir el alta médica el fin de semana.

Por ahora, los médicos en Brasil descartaron la necesidad de una cirugía de emergencia, aunque será indispensable que, una vez de regreso en Costa Rica, se le programe la operación de vesícula para evitar futuras recaídas.

Ante comentarios surgidos en redes sociales, Angie Ortega, esposa de Mauricio, aclaró que sí cuentan con un seguro médico vinculado a la tarjeta con la que adquirieron los boletos de viaje, con cobertura de hasta $150.000.

No obstante, explicó que la decisión de trasladarse a un hospital público no obedeció a la ausencia de seguro, sino al temor de quedar atrapados en deudas inmediatas con un hospital privado en Brasil, ya que en estos casos la familia debe cubrir los gastos y luego esperar el reembolso.

Según relató Ortega, en pocos días los costos ya rondaban los $40.000, lo que hubiera significado un riesgo financiero en caso de que el seguro retrasara la devolución o negara algún rubro.

“Preferimos optar por un hospital público, priorizando la seguridad de poder continuar con el proceso de atención y el traslado, sin el riesgo de quedar atrapados por una deuda hospitalaria”, explicó.

La familia también desmintió estar solicitando dinero vía SINPE, como algunos usuarios habían señalado. Lo único que han gestionado, aseguró Ortega, es apoyo de la Embajada de Costa Rica para garantizar un retorno seguro del paciente, considerando que se trata de un viaje largo y en condiciones delicadas de salud.

Angie reiteró que la prioridad es lograr la pronta recuperación de Mauricio y regresar cuanto antes a Costa Rica, donde los esperan sus hijos.

“Esta es una situación que nos pasó a nosotros, pero perfectamente le puede pasar a cualquiera. Una pancreatitis es una condición médica que puede aparecer en cualquier momento”, subrayó.

Ortega afirmó que la Embajada de Costa Rica en Brasil todavía no ha contestado a la solicitud hecha para facilitar el traslado de su esposo a Costa Rica.