Familia caficultora de Naranjo apuesta por un modelo con menos químicos

Una familia caficultora de San Juan de Naranjo implementa un modelo regenerativo que reduce el uso de productos químicos en sus plantaciones.

El suelo es alimentado de forma natural mediante bioles y una técnica denominada biochar, que combina carbón vegetal elaborado con madera de café proveniente de las mismas plantaciones y residuos del proceso de secado del grano.

Este modelo regenerativo también se aplica en países como Colombia y busca producir café más amigable con el ambiente y el entorno.

La familia cafetalera de Naranjo cuenta con el apoyo logístico y financiero de Coopeande, lo que les ha permitido mantener este sistema durante más de 10 años.