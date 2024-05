Familia busca desesperada a mujer que desapareció hace casi 4 meses

Desde hace casi 4 meses, la familia de Joselyn Andrea Villegas Rosales no tiene noticias sobre su paradero.

Isabel Villegas, asegura que no tiene ninguna pisto de lo que pudo haber pasado con Joselyn: "Nosotros pusimos una denuncia en el OIJ de Nicoya, pero no sabemos nada de ella" aseguró. (Ver video adjunto)

​Allegados a la mujer de 30 años dicen que la última información que tuvieron de ella es que salió junto a su pareja en Tamarindo, pero él no les da razón de qué pasó o dónde está Villegas.

"Yo necesito que ustedes me ayudan, si me hacen el favor, porque mi hija ya tiene casi 4 meses desaparecida y no sé nada de ella" suplicó la madre de Joselyn.