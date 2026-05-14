Falta de suplentes impidió resolver 85 asuntos en Sala Constitucional

La Sala Constitucional reveló, la tarde de este jueves, que no ha podido resolver 85 asuntos, debido a la falta de nombramientos de magistrados suplentes.

El dato lo comunicó la oficina de prensa del Alto Tribunal horas después de que en la reunión de jefes de fracción de la Asamblea Legislativa se discutiera la urgencia de hacer las designaciones a la mayor brevedad posible.

Los asuntos que no se pudieron resolver corresponden a 67 amparos, 16 acciones de inconstitucionalidad, 1 habeas corpus y 1 consulta de constitucionalidad.

La Asamblea Legislativa recibió desde el 15 de octubre pasado la nómina de candidatos a sustitutos, sin que a la fecha se hayan concretado la totalidad de los nombramientos.