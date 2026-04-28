Falta de respuesta a rector de UCR "no nace de un berrinche", responden estudiantes

La actualización dada por el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, de la toma del edificio administrativo B, que suma este martes su sexto día, no cayó bien en el seno del movimiento detrás de la protesta.

Mediante un video divulgado en chats internos de la casa de enseñanza, al que Teletica.com tuvo acceso, una de las voceras de los manifestantes —quien se ha negado a identificarse— respondió directamente al comunicado en dos puntos concretos.

Primero, lo acusó de desinformar o malinterpretar en relación con las 24 horas establecidas en uno de los puntos del acuerdo alcanzado el 23 de abril anterior, sobre el que la Rectoría indicó el lunes que no ha recibido respuesta alguna.

De acuerdo con la portavoz de la toma, el apartado en cuestión apunta a que esa instancia académica debe convocar a una mesa de diálogo con diferentes órganos del movimiento estudiantil.

"Por otra parte, se habla al respecto de cómo no hemos respondido. Esta respuesta no nace a partir de una desorganización dentro del movimiento, no nace a partir de un berrinche o una decisión unilateral; nace a partir de un deseo por crear un movimiento realmente horizontal que responda a todas las necesidades del estudiantado", indicó la vocera.

En esa línea, en el mensaje se apunta que la toma no solo representa a los alumnos de la sede central Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, o a los becados, sino también a los estudiantes indígenas, trans, madres, "entre otro montón de grupos históricamente olvidados".

Se agrega que la construcción de ese "movimiento horizontal necesita tiempo, necesita paciencia y necesita empatía". El movimiento abonó que durante el fin de semana se hizo un trabajo arduo en esa línea.

En el audiovisual se rechaza que la protesta sea violenta o que se haya negado al diálogo y, más bien, se subraya que la toma como tal responde a la falta de respuestas a "intentos de hablar" por las vías institucionales. Se mencionaron, por ejemplo, movimientos realizados el año pasado en la Escuela de Artes Plásticas o en la Facultad de Educación.

"No somos vándalos, no somos violentos, somos estudiantes que quieren ser escuchados, que exigen al rector que responda a lo que necesitamos, que responda a la población que realmente mantiene esta institución, a los estudiantes", afirmó la vocera.

Asimismo, en el video se explica que, durante la protesta, se han realizado talleres de poesía, cuentacuentos y cafeteadas.

De momento, se desconoce por cuánto tiempo se prolongará la protesta en la Rectoría, que inició tan solo un día después de que el Gobierno de la República rompiera las negociaciones para la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027, el pasado martes.

Una de las demandas del grupo que tomó el edificio es la renuncia del rector Carlos Araya, en medio de cuestionamientos que este enfrenta en varios flancos.