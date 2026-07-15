Falta de magistrados eleva a 123 los expedientes sin resolver en Sala IV

La Sala Constitucional informó que ya son 123 expedientes los que permanecen sin resolver debido a la falta de magistrados suplentes en esta instancia judicial.

La elección de los nueve magistrados suplentes que pide el Tribunal Constitucional sigue paralizada en el Plenario Legislativo, pues el oficialista Pueblo Soberano se niega a elegir entre los 18 postulantes que la Corte envió al Congreso para su escogencia.

Entre los expedientes paralizados, según detalló la propia Sala, hay 97 recursos de amparo, 22 acciones de inconstitucionalidad, 2 consultas judiciales, 1 consulta legislativa y 1 habeas corpus.

"Los expedientes paralizados abarcan asuntos de especial relevancia para la protección de los derechos fundamentales en temas como salud y el control de constitucionalidad, por lo que, mientras no sea posible conformar la integración correspondiente, la Sala se encuentra jurídicamente imposibilitada para dictar una resolución definitiva", dijo la Sala.

"Conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el Tribunal. Hay que partir del hecho de que detrás de cada expediente hay una persona que requiere de una justicia pronta y cumplida", añadió Fernando Castillo, presidente de la Sala.

Pueblo Soberano (PPSO) mantiene su posición de no respaldar a ninguno de los 18 aspirantes incluidos en la nómina original remitida por la Corte. La agrupación insiste en que los magistrados deben enviar una nueva lista de postulantes para que sea analizada por la Asamblea Legislativa, mientras que la Corte afirma que, mientras no haya una justificación clara sobre cuál es el problema con esa nómina, la lista no cambiará.

El pasado 2 de julio, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicaron que la decisión de no apoyar las candidaturas responde a la falta de consenso en torno a los nombres propuestos por la Corte Plena.

La Sala Constitucional opera sin la designación de magistrados suplentes desde diciembre de 2025.



