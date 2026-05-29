Fallece niña de 11 años intoxicada con herbicida de uso agrícola

El Hospital Nacional de Niños y el Centro Nacional de Intoxicaciones advierten sobre los riesgos del uso del herbicida paraquat, un producto altamente tóxico que ha provocado casos graves de intoxicación en menores.

Una tragedia reciente



Una niña de 11 años falleció este mes tras ingerir el herbicida, lo que encendió las alarmas en el sector salud. También se reporta otro caso de un menor intoxicado en condición grave, asociado al trasvase del producto. Los especialistas recalcan que el paraquat no es un producto de uso doméstico y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.



Cifras preocupantes



En los últimos cuatro años se han registrado 18 casos de intoxicación en menores asociados a este herbicida. Según los médicos, todos los incidentes han ocurrido por accidente, principalmente debido a un manejo inadecuado del producto.



El paraquat es un herbicida utilizado en agricultura para eliminar malezas. Según los médicos, los casos de menores intoxicados están relacionados con zonas agrícolas en provincias como Puntarenas, Limón, Alajuela y Guanacaste.





Prevenga intoxicaciones



- No trasvase plaguicidas a botellas de refresco, agua, jugo u otros envases de bebidas.​



- Mantenga los plaguicidas en su envase original, con etiqueta visible.



- Guarde estos productos bajo llave y fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes.



- No reutilice recipientes, jeringas, vasos, botellas o utensilios que hayan contenido paraquat.



- No permita que los niños jueguen en zonas recientemente fumigadas.



- Refuerce la supervisión en hogares, fincas y zonas agrícolas.



Ante cualquier sospecha de exposición, busque atención médica inmediata y contacte al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones al 800-INTOXICA (800-4686-9422).﻿