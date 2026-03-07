Fallece Fernando Marín Rojas, médico y exministro que impulsó los Ebáis

El médico y exministro Fernando Marín Rojas falleció a los 69 años este viernes 6 de marzo, según confirmó el Gobierno de Costa Rica y consta en el Registro Civil.

En un emotivo mensaje, donde envían condolencias a la familia, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y su Consejo Directivo lamentaron profundamente el fallecimiento de Marín Rojas, quien se desempeñó como Presidente Ejecutivo de la institución entre 2010 y 2014.





Marín fue una figura clave en el desarrollo del sistema de salud del país, especialmente por su papel en la creación del modelo de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).

Durante la década de 1990, se desempeñó como viceministro de Salud, cargo desde el cual impulsó la reestructuración del sistema sanitario y ayudó a definir la estructura de los Ebáis.

Posteriormente, durante la administración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010‑2014), Marín fue Ministro de Bienestar Social y Familia y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En reconocimiento a su aporte, la clínica de San Rafael Abajo de Desamparados lleva su nombre: “Dr. Fernando Marín Rojas”, como homenaje a su trayectoria.

Según se informó, la velación será el 7 de marzo a partir de las 2:00 p.m. en la Funeraria Paseo Colón.



Los funerales se realizarán el 8 de marzo a la 1:00 p.m. en la Iglesia Don Bosco.

​