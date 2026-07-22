El Poder Judicial confirmó el sensible fallecimiento del exmagistrado de la Sala de Casación Penal y Corte Plena, Jesús Ramírez.

Ramírez integró la Sala Tercera por 40 años, siendo el magistrado que más tiempo ocupó en la Corte Suprema de Justicia.

El exmagistrado tenía 83 años de edad y se encontraba internado en un hospital privado de San José.

"Queremos expresar nuestras condolencias, como muestra de respeto, cariño y apoyo a su familia, seres queridos, compañeros y compañeros judiciales", publicó el Poder Judicial.

Fallece el exmagistrado Jesús Ramírez

Fue reelegido en cinco ocasiones por el Congreso para dicho cargo y en marzo del 2025 se retiró del Poder Judicial.









