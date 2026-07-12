Fallas en sistema provocan "control migratorio más lento" en salidas de Costa Rica

Una falla en el sistema de consulta de impedimentos de salida y otras alertas del Poder Judicial ralentiza los controles migratorios en los aeropuertos del país este domingo.

El problema fue reportado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a la Corte Suprema de Justicia a las 10:45 a. m. y, menos de dos horas después, este fue solventado.

Sin embargo, la primera de las instituciones reconoció en un comunicado de prensa un "proceso de control migratorio más lento" producto de la falla.

Por ello se activaron los protocolos correspondientes para intentar mitigar la situación, que afecta a quienes se disponen a abandonar el territorio nacional.

Así las cosas, la Policía Profesional de Migración (PPM) reforzó su personal hasta la máxima capacidad de atención en las terminales del Juan Santamaría, en Alajuela, y el Daniel Oduber, en Liberia.

Como parte de la respuesta a la situación, el órgano adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía coordina con los administradores de las terminales, AERIS y Coriport, respectivamente, pa﻿ra priorizar a los pasajeros según la hora de su vuelo.

El Poder Judicial dio como "resuelto" el problema con la plataforma ante consulta de Teletica.com y aseguró que el restablecimiento de la conexión fue validado con el equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Migración.