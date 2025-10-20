Falla en servicio de nube de Amazon afecta a la CCSS

La avería que sufre la plataforma en la nube del gigante de internet, Amazon, generó afectación en los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mediante un comunicado, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) de la institución informó de interrupciones en el servicio de internet registradas la mañana de este lunes en distintas dependencias, como consecuencia del incidente global en Amazon Web Services (AWS).

Algunos de los equipos y sistemas del ente que vela por la seguridad social operan sobre esa plataforma, por lo que se han registrado “repercusiones parciales” en determinados servicios, los cuales no fueron especificados.

La Caja aseguró que mantiene coordinación directa con los fabricantes y con el equipo técnico de Amazon Web Services para atender la situación y restablecer el funcionamiento normal en el menor tiempo posible.

Valga recordar que la plataforma informática a distancia (cloud) suministra a empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas este lunes por la mañana debido a la misma avería, que tiene su origen en Estados Unidos.

La situación parecía restablecerse a media jornada, después de que Amazon Web Services indicara en su sitio web de mantenimiento que “la mayoría de operaciones del servicio funcionan actualmente con normalidad”.

El problema relacionado con los sistemas del nombre de dominios de los sitios internet (DNS) “fue totalmente resuelto”, explicó el servicio, que prevé, no obstante, que el sistema registre ralentizaciones hasta que el incidente esté completamente solucionado.