Faerron tiene identificada a persona que amenazó a su familia

El futbolista Fernán Faerron dio a conocer que gracias a la investigación realizada se logró identificar con nombre y apellidos a la persona responsable realizar supuestas amenazas en contra de él o de su familia, el pasado sábado tras el partido entre Herediano y Cartaginés.

“Gracias a la investigación realizada, se logró identificar con nombre y apellidos a la persona responsable de las amenazas y actualmente estamos evaluando iniciar el proceso legal correspondiente”, publicó Faerron en una historia en su Instagram.

Además, el jugador aclaró públicamente que "Alejandro Alvarado, Kendall Rodríguez y Gabriel Chacón no tuvieron participación en las amenazas realizadas, a quienes les agradezco haber aclarado la situación, lo que nos permite tener mejores detalles sobre los verdaderos responsables”.

“Pido disculpas, pero entendiendo por qué se vieron involucrados”, añadió.

Al mismo tiempo, Faerron aprovechó para hacer un llamado a comportarse de buena forma en los estadios.

“Si ven o escuchan este tipo de amenazas o conductas, es importante denunciarlas y no normalizarlas. Que esto sirva de ejemplo de cómo, por no señalar las cosas a tiempo, terminan pagando justos por pecadores.

“También es importante tener cuidado con quién nos rodeamos y las acciones que permitimos dentro de nuestros propios grupos”, concluyó.