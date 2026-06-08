Facilitadores Judiciales: vecinos que acercan la justicia a su comunidad rural

Margaret Obando es ama de casa y emprendedora, vecina de Paquera, Puntarenas; también es facilitadora judicial, como cientos de vecinos de comunidades rurales de Costa Rica.

Esta figura, impulsada por el Poder Judicial, acerca los servicios de justicia a poblaciones alejadas (vea video adjunto).

¿Qué hacen los facilitadores judiciales?

Estos facilitadores ayudan a los habitantes a quitarse el miedo a ir a un juzgado, les orientan a hacer valer sus derechos, trámites y otros servicios judiciales. Además, desempeñan un papel clave en la resolución de conflictos entre vecinos, promueven el diálogo y la convivencia pacífica.

La labor es voluntaria, con capacitación por parte de funcionarios del Poder Judicial, lo que les permite desarrollar habilidades en mediación y atención comunitaria.

Comunidades beneficiadas

El programa apoya a comunidades rurales. En días recientes, personas juzgadoras del Centro de Conciliación del Poder Judicial capacitaron a vecinos de La Palma de Sixaola, El Silencio y El Valle de Guatuso, Montes de Oro de Puntarenas; así como Playa Ostional y Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste.

Seily Villafuerte Madrigal, facilitadora judicial en Hojancha, Guanacaste, afirma que le satisface ser un puente entre su comunidad y la justicia.

"En Costa Rica a veces no gozamos de los beneficios que tenemos por miedo, falta de conocimiento, límites económicos porque no podemos pagar a un abogado, etc. Y eso ha sido una solución que se ha llevado a la comunidad, porque las personas pueden tener acceso a la justicia sin necesidad de generar gastos de más", explica Villafuerte.

Labor voluntaria en cifras

En el 2025, los facilitadores judiciales brindaron 3860 orientaciones y organizaron 267 charlas informativas sobre servicios judiciales.

Además, realizaron 61 mediaciones comunitarias, de las cuales 43 lograron un acuerdo entre los vecinos involucrados, lo que significa un arreglo rápido y económico con impacto positivo en la resolución de conflictos locales.

"Esto representa una gran oportunidad para una justicia más humana, más cálida y más cercana, especialmente en aquellas comunidades más alejadas de las oficinas judiciales y en aquellas poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad", comenta Daniela Guevara Walker, del Programa Participación Ciudadana del Poder Judicial.

Además de fortalecer el acceso a la justicia, este servicio también representa un ahorro significativo de tiempo y dinero para los usuarios, quienes encuentran apoyo cercano, accesible y gratuito en sus propias comunidades.

¿Quiere unirse a la red de Facilitadores Judiciales?

Para obtener más información sobre este programa, puede comunicarse al correo electrónico habilitado por el Poder Judicial: [email protected].

​