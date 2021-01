Fabricio superó el cáncer y pronto verá a su gran amor caminar hacia el altar

¿Recuerda a Tracy Calvo y Fabricio Gamboa? Estos jóvenes costarricenses se comprometieron en el Hospital Calderón Guardia antes de que Fabricio atravesara una riesgosa cirugía por metástasis en los dos pulmones.

Pues resulta que el próximo 13 de marzo se van a casar por la Iglesia. Debido a la delicada salud de Fabricio, ellos se habían casado vía civil el 24 de julio del 2020 y ahora desean celebrar su amor a lo grande.

No tenían planeado hacer una boda grande porque no tenían el presupuesto, pero cuando su historia de amor se viralizó, lograron conseguir colaboradores que les cumplirán el sueño.

“Nosotros nos casamos, pero fue súper pequeño, yo no invité a mi abuelita para cuidarla y la que nos casó fue una abogada, amiga nuestra. Pero yo le decía a Fabri, 'mi amor me hace falta la ceremonia y el pastor y que mi abuelita me vea vestida de blanco'. Como el video se hizo viral, la gente se ha ofrecido muchísimo, porque nosotros teníamos presupuesto cero”, contó Tracy.