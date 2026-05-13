Fabricio Alvarado llega a juzgado para enfrentar audiencia de medidas cautelares

El exdiputado Fabricio Alvarado se presentó, la mañana de este miércoles, a la sede del Juzgado Penal de Desamparados, donde encarará una audiencia de medidas cautelares.

Llegó acompañado de su abogado, Erick Ramos, según imágenes en poder de Teletica.com.

Se esperaba que la vista iniciara pasadas las 9 a. m. y que en ella, el Ministerio Público solicite disposiciones contra el excandidato a la Presidencia de la República.

De momento, se desconocen las medidas que planteará la Fiscalía. Sobre ese particular, este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa del órgano acusador.

También se envió una consulta al departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, sin que se haya recibido respuesta al cierre de esta publicación.

La representación legal de dos de las denunciantes del exlegislador, la también exlegisladora Maurlín Azofeifa y Alicia Castillo, ha solicitado que Alvarado descuente algún tipo de disposición, luego de que abandonara Costa Rica tan pronto perdió la inmunidad, luego de que dejara su curul el 30 de abril pasado.

Sin embargo, el abogado del excongresista, Erick Ramos, ha rechazado que una gestión de ese tipo quepa, pues sostiene que su cliente ha dado la cara en todo momento.

El defensor recordó que el exdiputado se apersonó voluntariamente en el proceso que se le sigue bajo el expediente 24-000108-0033-PE y que incluso había comunicado al Ministerio Público que iba a salir del país y que iba a regresar el 8 de mayo pasado, como efectivamente ocurrió.

Asimismo, cuatro días después, el líder del Partido Nueva República (PNR) acudió a una citación para rendir declaración indagatoria en la Fiscalía General.

Teletica.com procuró un comentario de Ramos, pero este indicó que se referiría una vez concluida la audiencia.