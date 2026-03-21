Exyankee y familia demandan a dueños de hotel en Costa Rica por muerte de su hijo



La familia de Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, presentó una demanda contra los propietarios y operadores del hotel en Manuel Antonio donde el menor falleció en marzo de 2025.



Según publicó este viernes el medio estadounidense ABC, la acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal en Filadelfia e incluye acusaciones por negligencia y muerte injusta contra personas vinculadas al Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort, ubicado en la costa del Pacífico Central de Costa Rica.



Entre los demandados figuran los empresarios David Callan y R. Scott Williams, así como la firma de capital de riesgo Hawk Opportunity Fund LP, con sede en Pensilvania. De acuerdo con el reporte, se dejaron mensajes solicitando comentarios a las partes señaladas.



La demanda sostiene que la muerte del adolescente de 14 años se produjo, al parecer, por exposición a monóxido de carbono proveniente de un cuarto de máquinas que, presuntamente, no contaba con la ventilación adecuada. El mismo incidente también habría provocado afectaciones en otros miembros de la familia Gardner, quienes se encontraban de vacaciones en el país al momento de los hechos.



En su momento, las autoridades costarricenses atribuyeron la muerte a una intoxicación por monóxido de carbono.

El director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, explicó, en ese entonces, que las pruebas practicadas mostraron altos niveles de carboxihemoglobina en la sangre del menor, un compuesto que se forma cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina.



El caso ya era investigado en Costa Rica por la Fiscalía de Quepos y Parrita bajo la figura de posible homicidio culposo. En setiembre de 2025, el Ministerio Público confirmó allanamientos en el hotel como parte de las diligencias para determinar si existió falta al deber de cuidado.



Durante esas inspecciones, especialistas del Cuerpo de Bomberos y del OIJ detectaron concentraciones de hasta 600 partes por millón de monóxido de carbono en la habitación donde se hospedaba la familia, cuando lo adecuado debería ser cero.



Miller Gardner falleció el 21 de marzo de 2025 mientras dormía. El menor vacacionaba en el país junto a sus padres y su hermano.



Brett Gardner fue seleccionado por los Yankees en 2005 y desarrolló toda su carrera en esa organización, en la que jugó 14 temporadas entre 2008 y 2021.

