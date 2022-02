Extranjeros sin permiso de trabajo al día no podrán jugar este fin de semana

La Dirección General de Migración y Extranjería envió un documento a la Unafut en el que se indica que los jugadores extranjeros sin el permiso de trabajo al día no podrán participar en la jornada 6 del Torneo de Clausura 2022.

Tras la investigación que realizó el diario La Nación, cerca de 18 extranjeros no cuentan con el permiso de trabajo al día para laborar en suelo costarricense.

En el 2020, la Federación Costarricense de Fútbol autorizó que los clubes pudieran inscribirlos sin ese requisito, ya que Migración no estaba otorgando citas para efectuar dicho trámite, sin embargo, desde octubre del 2020 se volvieron a otorgar los permisos.

“Recibimos una notificación de parte de la Dirección General de Migración, donde nos informan y nos ordenan que notifiquemos a los clubes que todos los jugadores extranjeros deben de tener su permiso de trabajo al día y que si no, no pueden jugar. Hasta ahí es nuestra responsabilidad, cada club debe saber cuál tiene o no su jugador al día”, manifestó Julián Solano en Teletica Radio.

Según el jerarca, ante la Unafut los jugadores están correctamente inscritos, por lo tanto, en caso de ser utilizados no se exponen a sanciones deportivas.

Sin embargo, si Migración y Extranjería lo cree necesario podría presentarse a un partido a impedir que este futbolista participe.

Incluso, Solano aseguró que dependiendo del caso, algunos jugadores podrían ser deportados.

“Con la notificación de Migración se exponen a una situación de legalidad. Cada club deberá analizar su situación desde el punto de vista como patrono en cumplimiento de la legislación nacional”, afirmó Solano.

Eso sí, si los documentos están al día, Migración buscará agilizar el trámite, pero para este fin de semana no podrán actuar.

El presidente de la Unafut reconoció que la comunicación de Migración los sorprendió, pero fue claro en que deben acatar las órdenes de la entidad gubernamental.