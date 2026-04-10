Extranjero se convierte en el tercer caso de chikungunya en lo que va del año año en Costa Rica

El Ministerio de Salud confirmó, este viernes, el tercer caso positivo de chikungunya en lo que va del año.

Se trata de un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste y de nacionalidad extranjera, quien no presenta complicaciones derivadas del contagio.

El diagnóstico se desprende de los resultados de los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ahora la muestra deberá ser analizada por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

La investigación epidemiológica, por su parte, arrojó que el paciente ingresó al país dentro del periodo de incubación, por lo que se sospecha que es un caso importado.

Ahora, la autoridad sanitaria mantiene activa una vigilancia epidemiológica y continúa como parte del seguimiento del caso, al tiempo que anunció que llevará a cabo nuevas acciones para el control del mosquito, con el objetivo de proteger a la población y prevenir la propagación de la enfermedad.

Vale recordar que la fiebre chikungunya es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos.

En Costa Rica no se registraba circulación activa del virus desde 2017; no obstante, en lo que va de 2026 se han reportado dos casos previos en Esparza y uno en un cantón no precisado de Guanacaste.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta (mayor a 39 °C).

Dolor e inflamación en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas y malestar general.

Para prevenir un contagio, se recomienda: