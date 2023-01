Extraña desaparición de tica en Estados Unidos

26 de enero de 2023, 18:52 PM

La mujer, de 56 años, salió de su casa sin avisar a su esposo ni a sus tres hijos, quienes viven con ella. Eso ocurrió a eso de las 2 a.m.

Su esposo, Manuel Zumbado, se despertó a las 3:45 a.m. para ir a su trabajo y se percató de que su esposa no estaba; “Yo le dije mami alísteme café...me bañé y salí y estaba todo oscuro; seguí caminando la cocina estaba igual oscura y no la veo", afirmó Manuel.