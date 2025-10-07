Extradición diferida: Celso Gamboa irá a EE. UU. hasta que culminen procesos en Costa Rica

Una vez que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José concedió, este martes, la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos, la pregunta es: ¿cuándo se irá?

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública podrá ir al gigante norteamericano hasta que culminen sus procesos en Costa Rica.

"Se está ordenando de manera diferida, eso significa que van a tener que esperar, no solo don Celso, sino las otras personas requeridas por el gobierno estadounidense, a que se cumplan los procesos aquí en Costa Rica, para que una vez que se cumplan, ya sea que salgan absueltos o condenados, sea trasladado de manera oficial a Estados Unidos", explicó el abogado de Gamboa, Michael Castillo.

La lista de causas incluye, según el juez William Serrano: