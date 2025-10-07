Extradición diferida: Celso Gamboa irá a EE. UU. hasta que culminen procesos en Costa Rica
Estas son las otras causas en las que se investiga al exmagistrado y exministro de Seguridad.
Una vez que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José concedió, este martes, la extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos, la pregunta es: ¿cuándo se irá?
El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública podrá ir al gigante norteamericano hasta que culminen sus procesos en Costa Rica.
"Se está ordenando de manera diferida, eso significa que van a tener que esperar, no solo don Celso, sino las otras personas requeridas por el gobierno estadounidense, a que se cumplan los procesos aquí en Costa Rica, para que una vez que se cumplan, ya sea que salgan absueltos o condenados, sea trasladado de manera oficial a Estados Unidos", explicó el abogado de Gamboa, Michael Castillo.
La lista de causas incluye, según el juez William Serrano:
- Expediente 19-000218-0622-TP: Por supuesto uso de documento falso y falsificación de documentos. Actualmente en juicio oral y público.
- Expediente 18-000075-0033-PE: Por aparente tráfico de influencias. Con audiencia preliminar señalada para el 15 de diciembre próximo.
- Expediente 17-000015-033-PE: Por presunto cohecho propio. Señalado para debate del 5 al 30 de enero siguientes.