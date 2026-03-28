Extradición de ticos podría cambiar: Fiscal General propone incluir homicidio y corrupción

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, hizo un llamado a ampliar los delitos por los cuales un ciudadano costarricense puede ser extraditado. Su propuesta surge tras la reforma constitucional de 2025, que por primera vez permitió la extradición de nacionales, aunque limitada a casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.



Díaz explicó que, durante la discusión de esa reforma, la Fiscalía ya había advertido la necesidad de incluir otras tipologías delictivas. Entre ellas mencionó homicidios, corrupción, trata de personas y tráfico de órganos, al considerar que se trata de delitos de alta gravedad.



“Nosotros consideramos necesario ampliar el catálogos de delitos por lo que los costarricenses puedan ser extraditados, sobre todo cuando se trate de delitos graves como los que le mencioné”, indicó Díaz.

El jerarca subrayó que esta ampliación debe ser clara y específica, con un listado bien definido.