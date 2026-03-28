Extradición de ticos podría cambiar: Fiscal General propone incluir homicidio y corrupción
Carlo Díaz advierte que el catálogo actual es limitado y plantea ampliarlo a delitos graves, junto con nuevas formas de detención que eviten alertar a los sospechosos.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, hizo un llamado a ampliar los delitos por los cuales un ciudadano costarricense puede ser extraditado. Su propuesta surge tras la reforma constitucional de 2025, que por primera vez permitió la extradición de nacionales, aunque limitada a casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Díaz explicó que, durante la discusión de esa reforma, la Fiscalía ya había advertido la necesidad de incluir otras tipologías delictivas. Entre ellas mencionó homicidios, corrupción, trata de personas y tráfico de órganos, al considerar que se trata de delitos de alta gravedad.
“Nosotros consideramos necesario ampliar el catálogos de delitos por lo que los costarricenses puedan ser extraditados, sobre todo cuando se trate de delitos graves como los que le mencioné”, indicó Díaz.
El jerarca subrayó que esta ampliación debe ser clara y específica, con un listado bien definido.
“El catálogo de delitos sí tiene que estar establecido, no va ser cualquier delincuencia... sino que va a ser enfocada en delitos de suma gravedad”, aclaró Díaz.
Además, planteó la necesidad de modificar los mecanismos de detención de personas requeridas para extradición. Según explicó, permitir capturas en recintos privados facilitaría la labor policial, ya que en muchos casos se requiere vigilancia prolongada y discreta para evitar alertar al sospechoso.
En el año 2025, una reforma constitucional permitió, por primera vez en la historia del país, que se pudiera extraditar a nacionales, pero como se mencionó anteriormente, únicamente para acusaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Lo anterior permitió la extradición del exmagistrado y exministro, Celso Gamboa y la de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, el pasado viernes 20 de marzo.