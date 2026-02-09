Extienden por tres meses la suspensión de Rándall Zúñiga en el OIJ

La Corte Plena resolvió, este lunes, mantener por tres meses más la suspensión de Rándall Zúñiga como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Durante la sesión, los magistrados analizaron el proceso disciplinario que se sigue contra Zúñiga y determinaron extender la medida cautelar por un nuevo período.

"En la sesión ordinaria de este lunes, la Corte Plena acordó dictar una nueva suspensión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga López, en el marco del proceso administrativo disciplinario que se sigue en su contra.

"La votación registró 13 magistradas y magistrados a favor de una suspensión por tres meses y ocho por una suspensión de un mes, prevaleciendo el criterio mayoritario. Esta decisión se adopta con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, pueda continuar con el desarrollo de la investigación de manera objetiva, independiente e integral", señaló el Poder Judicial.

La suspensión del jerarca responde a varias denuncias presentadas en su contra por presunta violación a mujeres, que se encuentran en investigación.

Mientras se resuelve la situación, la jefatura del OIJ se mantiene, de manera interina, en manos de Michael Soto.

Zúñiga fue separado del cargo desde el miércoles 29 de octubre de 2025.