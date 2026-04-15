Expsicólogo de la CCSS es condenado a 82 años por abusos sexuales contra pacientes internadas

El Tribunal Penal de Cartago condenó este miércoles a 82 años de prisión a un médico de apellido Garita por los delitos de violación y agresión sexual contra pacientes.

Los jueces lograron acreditar que los ataques ocurrieron cuando las pacientes se encontraban internadas en el hospital Roberto Chacón, en La Unión de Cartago, en el 2013.

"Él más bien ostentaba una posición de garante, de protector, obligado a velar por la salud de los pacientes, y se aprovechó de su conocimiento de los padecimientos para ejecutar su hecho delictivo", indicó Michael Chacón, presidente del Tribunal.

Readecuado

Los jueces tuvieron que readecuar la pena de prisión a 36 años, aplicando el principio de "no reforma en perjuicio" luego de que la defensa del médico apelara un juicio de 2024 en el que se le impuso 111 años de prisión. El debate se repitió parcialmente con dos de las denunciantes, y en este los jueces tuvieron que respetar los plazos de la condena anterior.

"La sentencia viene a reafirmar lo que siempre hemos sostenido. Condenaron por todos los hechos: dos delitos de violación y uno de agresión sexual agravado. Es un caso de 2013, las chicas (víctimas) han pasado por mucho", señaló Amanda Segura, abogada de la víctima.

"Se hizo justicia"

﻿Melissa Castillo, una de las víctimas, reaccionó con satisfacción ante la condena impuesta al exfuncionario del Seguro Social.