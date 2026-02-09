Nacional
Expresidenta Laura Chinchilla denuncia que le 'hackearon' cuenta de X
Según el mensaje difundido, Chinchilla indicó que el incidente fue reportado desde el sábado a la plataforma X.
La expresidenta de la República (2010-2014), Laura Chinchilla, informó que su cuenta en la red social X fue objeto de un acceso no autorizado, desde el cual se han realizado publicaciones ajenas a su voluntad.
Según el mensaje difundido, Chinchilla indicó que el incidente fue reportado desde el sábado a la plataforma X, al tratarse de una cuenta verificada. Asimismo, señaló que se encuentra a la espera de recuperar el control total del perfil.
La exmandataria comunicó que una vez solucionada la situación, brindará información adicional al respecto.