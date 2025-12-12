Expresidenta de INS declaró bajo juramento que Chaves le gritó y la llamó “incompetente”

La expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, declaró bajo juramento que el presidente Rodrigo Chaves le gritó y la calificó de “incompetente” cuando ella informó que la institución no podía otorgar un seguro a la constructora mexicana Tradeco, encargada de un proyecto de 180 millones de dólares en la Ruta 1.

Araya aseguró que la llamada ocurrió en el último trimestre de 2022, durante una conferencia en la que también participaba el entonces ministro del MOPT, Luis Amador.

Las declaraciones fueron brindadas ante la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que ahora analiza si existieron presiones indebidas por parte del presidente Chaves para favorecer a la firma mexicana, la cual ha sido señalada por tener nexos con el narcotráfico.