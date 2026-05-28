Expotur 2026 convierte a Costa Rica en epicentro del turismo internacional

Con la participación de 150 compradores provenientes de 27 países, este jueves dio inicio Expotur 2026, la principal bolsa de comercialización turística de Costa Rica, en el Crowne Plaza San José La Sabana. El evento reúne a representantes de mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, México y Europa, así como a mayoristas y turoperadores de regiones emergentes como India, Australia y Turquía.

Durante dos días, los participantes negociarán productos y servicios turísticos con empresas costarricenses. La feria también cuenta con la presencia de periodistas internacionales, quienes cubrirán las novedades de la industria nacional.

Organizada por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT) y respaldada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Expotur celebra 40 años de trayectoria, periodo en el que ha generado más de US$2.000 millones en divisas proyectadas y más de 15.000 participaciones empresariales locales.

La edición anterior, Expotur 2025, cerró con más de 3.000 citas de negocios y una proyección de $39 millones en ingresos turísticos. Según Yadyra Simón, presidenta de ACOPROT, el evento representa una oportunidad vital para las pymes, que constituyen cerca del 80% de las empresas participantes.

Por su parte, Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, destacó que Expotur “se consolida como la principal bolsa de comercialización turística del país, con resultados tangibles y una evolución constante que la convierte en una vitrina internacional para destinos consolidados y emergentes”.

Entre los expositores se encuentran hoteles, rentadoras de autos, refugios de vida silvestre y parques temáticos. Además, Expotur 2026 ofrece espacios especializados como el programa Artesanías con Identidad, que promueve el trabajo de artesanos costarricenses, y un salón dedicado a cámaras y asociaciones de turismo de distintas regiones del país.

También destaca la participación del Museo de Oro Precolombino del Banco Central, que busca fortalecer su vínculo con el sector turístico y promover su visita en todo el territorio nacional. Los asistentes podrán disfrutar además del Espacio Interactivo de Turismo de Bienestar, con actividades como yoga en la jungla y sonoterapia, a cargo de Karla Corrales.

Con esta edición, Expotur reafirma su papel como el punto de encuentro más importante para la promoción del turismo costarricense ante el mundo.