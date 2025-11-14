Expotur 2026 buscará atraer nuevos mercados con una oferta turística más diversa

La Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT) anunció que la 39ª edición de Expotur se celebrará del 27 al 29 de mayo de 2026, consolidándose como la principal vitrina de comercialización turística del país.

Tras el éxito de la edición anterior, ACOPROT impulsa una estrategia renovada que busca resaltar la diversidad de la oferta turística costarricense y atraer nuevos mercados internacionales.

El enfoque de Expotur 2026 promoverá la participación de más regiones del país y productos turísticos innovadores, alineados con tendencias globales de sostenibilidad, bienestar, cultura y experiencias auténticas.

Yadyra Simón, presidenta de ACOPROT, destacó que Expotur es una plataforma de proyección internacional que fortalece la reputación de Costa Rica como destino competitivo y sostenible.

La feria ofrecerá a las empresas participantes oportunidades de networking, citas preestablecidas y un retorno tangible a corto y mediano plazo, según indicó la organización.

En 2025, Expotur generó más de 3.000 citas de negocios y proyectó ingresos turísticos superiores a los $39 millones, con compradores de más de 30 países.

Para 2026, se espera ampliar la presencia internacional, diversificar mercados y promover la dispersión turística hacia más regiones, reafirmando el papel de Expotur en el desarrollo del turismo nacional.



