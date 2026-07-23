Exposición en la Casona de Santa Rosa usa IA para restaurar y ampliar fotos históricas

La Batalla de Santa Rosa duró solo 14 minutos, pero la memoria se guarda para siempre.



Por eso, desde el 20 de marzo de este año y por el 170 aniversario, la casona tiene una nueva exposición que explica la gesta heroica de 1856.



Con el estrecho apoyo del Museo Juan Santamaría, se instalaron una serie de paneles con información. Las gráficas narran a los visitantes la historia, cuentan sobre los propietarios de la hacienda y plasman en fotografías los hechos relevantes.



Se utilizó la inteligencia artificial Gemini para mejorar la resolución de las imágenes, ampliar fotografías y ver los cambios que ha tenido la casona en el tiempo, explicó Felipe Pizarro, funcionario del Área de Conservación Guanacaste.



En los nuevos textos destacan los héroes nacionales que, con apenas unos cuantos rifles de chispa, bayonetas, dos cañones de cobre y amor por la patria, repelieron a los filibusteros. Algunas de esas armas se conservan en nuestro país, pero no están en Santa Rosa.

Pizarro añadió que se están haciendo las gestiones con el Museo Juan Santamaría para traerlas de vuelta.

Para visitar el parque hay que reservar por Internet en el sitio:

reservaciones.acguanacaste.ac.cr. La casona está abierta de miércoles a domingo.



Es la oportunidad de mantener esa gesta heroica de solo 14 minutos y convertirla en eterna.