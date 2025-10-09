Exposición de carros deportivos busca para ayudar a familia de niño que cayó en alcantarilla

Este domingo, una exposición de carros deportivos se convertirá en una iniciativa solidaria para apoyar a la familia del pequeño Leandro, un niño de cinco años que cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea tras las fuertes lluvias en la zona.

El accidente, ocurrido días atrás, generó una ola de apoyo por parte de la comunidad, que se ha movilizado para colaborar con la madre y los hermanos del menor. Ahora, se busca recolectar víveres mediante esta exhibición automovilística que tendrá lugar en Plaza Solawa, ubicada en Lindora, Santa Ana.

Se espera la participación de al menos 25 vehículos deportivos, y la recolección de víveres se realizará entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. Los organizadores invitan a todas las personas que deseen colaborar a acercarse con alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad.

Las imágenes del accidente, captadas minutos después del hecho, conmovieron a muchos ciudadanos, quienes han respondido con gestos de empatía y ayuda para la familia afectada.

Este tipo de actividades demuestra cómo la solidaridad puede surgir en momentos difíciles, uniendo a la comunidad en torno a causas urgentes y humanas.