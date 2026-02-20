Exportadores también levantan la voz por prohibición de camiones pesados en Ruta 10

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) manifestó este jueves su preocupación por la reciente decisión del Concejo Municipal de Turrialba de prohibir el tránsito de vehículos pesados en la Ruta Nacional N.°10, medida que consideran improcedente y con graves consecuencias para el comercio exterior.

Según Cadexco, aproximadamente el 80% de las exportaciones costarricenses se movilizan por el litoral atlántico hacia mercados en Europa y la costa este de Estados Unidos.

Ante los constantes cierres de la Ruta 32, la Ruta 10 se ha convertido en una vía alterna estratégica. Cualquier restricción, advierten, afectaría la cadena exportadora, el abastecimiento interno y el cumplimiento de compromisos internacionales.

La Cámara dijo que la red vial nacional es competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y no de los gobiernos locales. Recordaron que la Ley de Tránsito (N.º 9078) establece que solo la autoridad central puede imponer restricciones de circulación en rutas nacionales, previa autorización técnica y señalización adecuada.

La queja de los exportadores se suma a la del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que calificó la decisión municipal como “irracional” e improcedente.

"El acuerdo carece de fundamento técnico y el informe en que se basa tiene seis años de antigüedad, por lo que no refleja la realidad actual", señaló Efraím Zeledón, ministro del MOPT.

Además, indicó que la Municipalidad no cuenta con oficiales de tránsito para aplicar la medida y que no se enviará personal nacional para respaldarla.

La propuesta, aprobada el pasado 17 de febrero, busca impedir el paso de camiones de 12 metros o más por el casco urbano de Turrialba, argumentando riesgos de maniobra en las calles del centro.

El alcalde Carlos Hidalgo defendió la medida como una acción para proteger la vida de peatones y conductores, aunque se exime a los vehículos que transporten mercancía para comercios locales.

Cadexco manifestó su disposición de "participar en espacios de diálogo técnico y constructivo, aportando criterios desde la perspectiva exportadora para garantizar decisiones informadas que resguarden tanto la seguridad vial como la competitividad del país".