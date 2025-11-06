Exportadores preocupados por millonarias pérdidas tras cierre de ruta 32

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) expresó su preocupación por las millonarias pérdidas económicas que está generando el cierre de la Ruta 32, la principal vía que conecta San José con la Zona Atlántica.



El paso por esta carretera cumple tres días cerrado debido a los derrumbes provocados por las fuertes lluvias, y será hasta este jueves cuando se determine si las condiciones del tiempo permiten reabrirla al tránsito (ver video de Telenoticias).



Según explicó Carlo Díaz, director ejecutivo de Cadexco, el 80% de las exportaciones nacionales utilizan esta ruta, por lo que su cierre afecta directamente la cadena logística y comercial del país.



El representante agregó que por la Ruta 32 circulan más de mil contenedores diarios con productos destinados a los puertos del Caribe, lo que refleja su papel trascendental para la economía nacional.



Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) monitorean la zona para determinar cuándo será posible restablecer el paso.

